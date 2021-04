Flo Windey stapt uit ‘Social House’

Flo Windey, een van de deelnemers aan het experiment ‘Social House’, stapt op uit het project na aanhoudende kritiek. ‘Ik probeer om diversiteit en inclusitiveit in de media aan te pakken, en dit was duidelijk geen juiste representatie’, schrijft Windey op sociale media.

Acht socialemediasterren met samen meer dan 5,8 miljoen volgers op Tiktok en 734.000 op Instagram zouden twee weken lang samen in één huis verblijven. Elke dag is er een ‘challenge’, een gast en een video op Youtube. Het project – Social House – wordt gesponsord door KBC en Burger King en Het Laatste Nieuws publiceert exclusieve inhoud van achter de schermen. Maar er kwam veel kritiek op het project. Mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat dit nu wordt gemaakt, terwijl het land een derde lockdown beleeft. Maar er is ook kritiek op het gebrek aan diversiteit van de deelnemers.

‘Ik besefte pas te laat dat ik vanuit een comfortabele, geprivilegieerde positie naar de volledige cast had gekeken en mijn stem luider had moeten laten horen toen het er toe deed’, schrijft Windey. Ze schrijft dat ze de timing van Social House ook ongelukkig vindt. ‘De coronacrisis weegt op alle jongeren en het was ongevoelig van mij om daar niet langer bij stil te staan.’ Windey sluit af met excuses. ‘Ik beloof om nog harder mijn best te doen.’