Zeldzame Superman-strip brengt miljoenen op

Een zeldzame strip waarin de actiefiguur Superman voor het eerst zijn opwachting maakt werd verkocht voor 3,25 miljoen dollar, of 2,74 miljoen euro.

Action Comics nummer 1 vertelt het verhaal van Superman en wordt beschouwd als het begin van verhalen rond superhelden. De strip werd in 1938 uitgebracht en kostte toen tien cent.

In de strip wordt duidelijk hoe Superman van een andere planeet kwam en Clark Kent werd. Er werden honderdduizenden kopieën geprint in 1938, maar er zouden nog maar honderd exemplaren in omloop zijn. De huidige verkoper boekte één miljoen dollar winst op drie jaar tijd. Een andere kopie van de strip werd in 2014 verkocht voor 3,2 miljoen dollar eBay.