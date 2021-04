Beerschot pakt in extremis drie punten tegen Charleroi

Beerschot heeft Charleroi woensdagavond geklopt met 2-1. Raphael Holzhauser bracht de thuisploeg voor rust op voorsprong vanop de stip, maar in de tweede helft maakte Shamar Nicholson gelijk voor de Carolo’s . In het absolute slot maakte Holzhauser er 2-1 van, opnieuw met een strafschop.

Na de mindere prestatie tegen Cercle Brugge koos Will Still voor de komst van Charleroi voor het eerst sinds zijn debuut als T1 in Eupen voor een viermansdefensie. In een 4-2-3-1 met Suzuki als eenzame spits kwam Beerschot veel beter voor de dag: veel meer beweging en veel meer intensiteit.

En veel meer dreiging. Van den Bergh was na acht minuten al dicht bij de openingstreffer, maar de verdediger kwam een voetje te kort om een voorzet van Holzhauser richting doel te verlengen. Suzuki kon wel zijn hoofd tegen een inzet van Brogno zetten, maar zag zijn poging gestuit door Descamps. Bij een tweede poging kraakte de Japanner zijn schot, waardoor hij het leer niet binnen het kader kreeg.

De verdiende voorsprong voor de Mannekes kwam er net voorbij het halfuur dan toch. Frans zag zijn kopbal op een hoekschop van Holzhauser nog afgeblokt, maar bij de volgende actie was het wel bingo. Van Cleemput haalde met een onbezonnen actie een gretige Sanyang onderuit in de zestien. Jonathan Lardot twijfelde niet en legde de bal op de stip. Holzhauser zette de elfmeter feilloos om.

En Charleroi? Dat had in 2021 nog maar één wedstrijd winnend kunnen afsluiten en breide de eerste 45 minuten op het Kiel gewoon een vervolg aan die mindere reeks. Voor rust kon het slechts één keer de paars-witte verdediging verrassen. Golizadeh speelde Van den Bergh door de benen, maar besloot daarna recht op het lichaam van Frans.

Radic in de fout

Na de pauze verhoogden de bezoekers het tempo en kwam de Kielse defensie wel onder druk te staan. Gillet zette met een heerlijk hakje Golizadeh opnieuw voor doel. De Iraniër slaagde er nu wel in om Vanhamel te testen, maar raakte niet verder dan de vuisten van de Brusselaar. Even later deed Nicholson de kassa wel rinkelen. De Jamaicaan troefde op een voorzet van Van Cleemput kinderlijk eenvoudig Radic af om de gelijkmaker voorbij Vanhamel te knikken. Extra pijnlijk voor de Kroaat: door mee te lopen met Nicholson hief hij de buitenspelval op.

Bij Beerschot was Bakkali tijdens de rust de geblesseerde Sanyang komen vervangen. De Anderlechthuurling toonde zich gretig in zijn acties, maar was minstens even ongelukkig met een paar slechte balcontroles. Het was tekenend voor het begin van de tweede helft bij de thuisploeg. De combinaties verliepen veel minder vlot, offensief was de angel er even uit.

Pas na de gelijkmaker van Nicholson kon Beerschot opnieuw dreigen. Bakkali was intussen onder stoom geraakt en bracht binnen de minuut Van den Bergh twee keer in stelling. De leider van de Antwerpse luchtmacht kreeg tot twee keer toe zijn kopbal niet binnen het kader.

Holzhauser vs. Sonck.

Na een evenwichtige slotfase leken Beerschot en Charleroi af te stevenen op een gelijkspel, maar na handspel van Vranjes legde Lardot de bal in de toegevoegde tijd een tweede keer op de stip. Holzhauser zette zich opnieuw achter de bal en mikte het leer perfect in het zijnet. Beter dan dit kan je ze niet trappen.

De Oostenrijker is met 16 goals en 16 assists intussen al betrokken bij 32 doelpunten. Sinds de eeuwwisseling deed alleen Wesley Sonck beter in de reguliere competitie. De ex-Beerschotter was in het seizoen 2001-2002 goed voor 30 goals en 10 assists voor Racing Genk. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is dat voor Holzhauser allicht net iets te hoog gegrepen.

Beerschot maakt met de driepunter tegen Charleroi een einde aan 137 dagen zonder thuiszege, de laatste was op 22 november tegen Anderlecht, en springt in het klassement over OHL en Zulte Waregem naar de zesde plaats. De Mannekes doen zo met het oog op Play-Off 2 een uitstekende zaak, al blijft het met duels tegen KV Oostende en een verplaatsing naar Standard nog een pittige klus om een plaatsje bij de eerste acht vast te houden. Voor Play-Off 1 rest er nog een waterkansje.