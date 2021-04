AstraZeneca maand lang enkel voor 55-plussers in België

België zal het AstraZeneca-vaccin een maand lang enkel aan mensen ouder dan 55 jaar toedienen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) blijft bij het advies dat er geen leeftijdsbeperking nodig is voor het AstraZeneca-vaccin.

De acht Belgische ministers van Volksgezondheid kwamen woensdag samen om te beslissen over het verdere gebruik van AstraZeneca. Tot hiertoe bleven de wetenschappelijke adviesorganen in ons land altijd trouw aan de lijn van het EMA, waardoor België half maart een van de weinige landen was dat Astra­Zeneca bleef toedienen. Nu beslisten de ministers dat de komende maand enkel 55-plussers AstraZeneca toegediend krijgen.

Het EMA blijft erbij dat het AstraZeneca-vaccin tegen corona veilig is, maar zegt wel dat er een link is tussen het vaccin en enkele zeldzame gevallen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Het EMA geeft geen leeftijdsadvies voor AstraZeneca.

Verschillende Europese landen volgen het advies van het EMA al langer niet op en gebruiken AstraZeneca alleen nog voor oudere leeftijdsgroepen.

Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme kan ons land zich deze maatregel eenvoudig veroorloven omdat we nog voornamelijk met de vaccinatie van mensen ouder dan 65 jaar bezig zijn. ‘Voorlopig verandert er dus niet zoveel. Er komt wel een herboeking naar een ander vaccin voor wie nog geen 55 is en al een uitnodiging kreeg voor een prik met AstraZeneca’, zegt Van Damme.

Wat er zal gebeuren met wie al een eerste vaccinatie met AstraZeneca kreeg, maar nog geen tweede is nog niet beslist volgens Van Damme. ‘Daarvoor wachten we nog op meer informatie. We vragen daarbij vooral ook informatie aan de UK die al volop bezig zijn met een tweede dosis toe te dienen. Bij ons zijn die tweede prikken maar verwacht voor begin mei, dus als we het antwoord tegen dan hebben, is dat voldoende.’ Een gelijkaardig geluid valt te horen bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die verklaarde in een eerste reactie aan de VRT ook dat er voorlopig niet veel hoeft te veranderen aan onze vaccinatiestrategie omdat we nog maar toe zijn aan de oudere bevolkingsgroepen en dat er dus op dit moment geen probleem is.