Pogacar wint derde rit Ronde van het Baskenland, Roglic blijft leider

Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) heeft woensdag de derde etappe in de Ronde van het Baskenland (WorldTour) gewonnen. De 22-jarige Sloveen haalde het na 167,7 kilometer tussen startplaats Amurrio en de aankomst boven naar Ermualde in een sprintje met twee voor zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Die behield zijn gele leiderstrui. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) reed naar een knappe negende plaats. Hij schuift ook op naar de negende plaats in de tussenstand.

Het werd op de erg steile flanken van de slotklim een titanenduel tussen de nummers één en twee van de Tour de France van vorig jaar. Zij rijden in het Baskenland hun eerste wedstrijd van het seizoen tegen elkaar. In het slot reed het Sloveense duo weg van de tegenstand. In de dalende laatste meters bleef Pogacar Roglic nipt voor. Het is voor Pogacar zijn vijfde zege van het seizoen na eerder een rit en eindwinst in de UAE Tour en een rit en eindwinst in Tirreno-Adriatico.

Donderdag is het opnieuw klimmen geblazen voor de renners in de zestigste Ronde van het Baskenland. Het peloton moet tussen de start in Vitoria-Gasteiz en de aankomst in Hondarribia 189,2 kilometers overbruggen. Die worden gekruid met een col van eerste categorie, eentje van tweede categorie en twee van derde categorie. De top van de laatste helling ligt op 22 kilometer van de aankomst.