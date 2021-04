Antwerp 10 miles gaat virtueel

De Antwerp 10 Miles zijn jaarlijks rond eind april vaste prik voor tienduizenden loopfanaten uit Antwerpen en ver daarbuiten, maar voor het tweede jaar op rij is corona spelbreker voor het loopevenement. De organisatie wil de traditie echter ook in pandemie-tijden in ere houden en pakt daarom uit met de Virtual AG Antwerp 10 Miles.

Op een nieuwe échte editie van de 10 Miles moeten we nog wachten tot zondag 10 oktober. Als zoethoudertje schotelt organisator Golazo in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 april een virtuele editie voor. Deelnemers hebben de keuze uit twee challenges: de AG Antwerp Short van 6 km of de iconische AG Antwerp 10 Miles over 16 km. Die afstanden kan je voor alle duidelijkheid afleggen op een loopparcours naar keuze.

Het virtuele element zit hem vooral in de audio-ervaring, waardoor je je met enige fantasie op de echte 10 Miles kan wanen. Daarvoor moet je de MyTrace-app downloaden, oortjes indoen en het op een lopen zetten. Onderweg krijg je audiobeschrijvingen te horen van de highlights die je normaal gezien op dat moment op het parcours zou passeren. Virtueel van Linkeroever naar ’t Stad door de Kennedytunnel, knallen langs de Kaaien, door de muur gaan bij het virtueel overwinnen van de laatste klimmende hectometers uit de Waaslandtunnel, wegdromen op weg naar de finish onder de begeleidende stem van de officiële AG Antwerp 10 Miles-speakers …

Ook kan je bijvoorbeeld je eigen startwave (9, 10, 14 of 18 uur) kiezen en zo de strijd aangaan met jouw medelopers. Na afloop kan je via de MyTrace-app makkelijk je resultaat, foto’s en virtuele medaille delen op jouw socialmediakanalen.

MyTrace heeft ook aan de supporters van de deelnemers gedacht. Je familie en vrienden hebben de mogelijkheid om virtueel te supporteren onderweg. Dat kunnen ze door via de app vooraf supportersboodschappen in te spreken die hun favoriete deelnemer onderweg te horen zal krijgen.

Inschrijvingen

Inschrijven voor de Virtual AG Antwerp 10 Miles kan vanaf nu, voor de prijs van 18 euro. Deelnemers ontvangen bij hun inschrijving ook het officiële T-shirt en een AG Running Belt die nadien thuis worden toegestuurd.