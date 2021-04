Trump en Republikeinen hebben het nu op Coca-Cola gemunt

Een nieuwe kieswet in Georgia die stemmen moeilijker maakt, brengt de decennialange tandem van corporate America en de Republikeinse partij in het gedrang. Ceo’s van grote bedrijven hebben de wet veroordeeld en Coca-Cola, dat zich als eerste uitsprak, is de kop van Jut. Donald Trump en een groeiend aantal Republikeinen roepen op tot een boycot.

Ed Bastian, de ceo van Delta Air Lines, was het scherpst in zijn kritiek op de nieuwe kieswet. ‘Deze wet is gebaseerd op een leugen: dat er grootschalige kiesfraude werd gepleegd in Georgia bij de presidentsverkiezingen ...