Europa roept de gezondheidsministers van de lidstaten samen rond AstraZeneca

Om 18 uur woensdagmiddag zal Europa alle ministers van Volksgezondheid samenroepen om te overleggen over het vaccin van AstraZeneca. Voor ons land zal minister Frank Vandenbroucke deelnemen.

De beslissing rond het AstraZeneca-vaccin zal nog even op zich laten wachten. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) kijkt op dit moment of er een leeftijdsgrens moet komen, omdat er mogelijk een verband is tussen het vaccin en enkele zeldzame gevallen van trombose. Het advies van het EMA wordt verwacht rond 16 uur en zal toegelicht worden op een persconferentie.

Meteen daarna gaan de Belgische gezondheidsministers opnieuw in conclaaf om het advies te bespreken. Een leeftijdsbeperking ligt daar op tafel. Hun beslissing zal stoelen op adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de federale taskforce vaccinaties, die gisteren bijeenkwamen en een antwoord moesten formuleren op de vraag wat de optimale inzet is van de vaccins. Die wetenschappelijke adviesorganen zijn altijd trouw aan de lijn van het EMA, waardoor België half maart een van de weinige landen was dat Astra­Zeneca bleef toedienen.

Tot hiertoe was de conclusie altijd dat de bijwerkingen niet opwegen tegen de bescherming die de vaccinatie biedt tegen covid-19. De leeftijdsrestrictie die onder meer Frankrijk, Nederland en Duitsland toepassen, vergroten wel onmiskenbaar de druk om dat ook hier te doen.

Om 18 uur volgt er ook Europees overleg met de verschillende ministers van Volksgezondheid van alle lidstaten om de aanpak enigszins te stroomlijnen.