Levensverwachting nam forse duik in 2020

Na een decennialange stijging heeft de pandemie de gemiddelde levensverwachting van de Europeanen vorig jaar doen dalen. In België daalde de levensverwachting met 1,2 jaar.

In 2019 bedroeg de gemiddelde levensverwachting in België 82,1 jaar. Een jaar later was die verwachte levensduur bij geboorte gedaald tot 80,9 jaar, blijkt uit gegevens van het Europese statistische bureau Eurostat. Alleen in Spanje (-1,6 jaar), Bulgarije (-1,5 jaar), Litouwen (-1,4 jaar), Polen (-1,4 jaar) en Roemenië (-1,4 jaar) was de daling nog scherper.

De levensverwachting nam een duik in de meeste landen waarvoor reeds gegevens beschikbaar zijn. Alleen Denen (+0,1 jaar), Finnen (+0,1 jaar) en Noren (+0,3 jaar) zagen hun levensverwachting vorig jaar verder toenemen. Zweden (-0,8 jaar) was de Scandinavische uitzondering.

Wachten op Ierland

De dalende levensverwachting in Europa is opvallend. De Europeanen zijn het gewend geraakt om een steeds langer leven tegemoet te zien. Sinds de jaren 60 steeg de levensverwachting met gemiddeld meer dan twee jaar per decennium.

In 2019 bedroeg de gemiddelde levensverwachting in de 27 lidstaten van de Europese Unie 81,3 jaar, tegen 80,1 jaar in 2011. Voor 2020 is nog geen globaal EU-gemiddelde beschikbaar omdat Ierland nog geen gegevens heeft overgemaakt.

Eurostat stipt wel aan dat de levensverwachting een indicator is die de mortaliteit in een bepaalde periode weergeeft. De gemiddelde baby die geboren is in 2019 leeft niet noodzakelijk langer dan een baby die in 2020 het levenslicht zag, tenzij de omstandigheden gelijk zouden blijven en de pandemie zijn hele levensduur zou voortwoekeren.