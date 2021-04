Aantal Braziliaanse coronadoden piekt, maar Bolsonaro volhardt

In Brazilië is gisteren voor het eerst de drempel van 4.000 coronadoden op één dag overschreden. ‘Als Brazilië dit niet onder controle krijgt, dan blijft dit een gevaar voor de rest van de wereld.’

Volgens de meest recente balans van het Braziliaanse ministerie van Gezondheid kwamen er op 24 uur tijd 4.195 covid-overlijdens bij. Het 212 miljoen inwoners tellende land is met in totaal 336.947 coronadoden in absolute getallen het op één na meest getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten.

De forse toename van het dodental sinds eind februari in Brazilië wordt verklaard door het niet naleven van de coronamaatregelen en de snelle verspreiding van een besmettelijkere en dodelijkere variant van de ziekte.

Ondanks de cijfers blijft president Jair Bolsonaro zich verzetten tegen de regels voor sociale afstand die de lokale overheden opleggen. Hij zegt dat de schade aan de economie vele malen groter zou zijn dan de schade die het virus zou kunnen aanrichten. Na een eerste vergadering van de taskforce om de pandemie te bestrijden, herhaalde Bolsonaro woensdag zijn kritiek op de lockdowns en zijn standpunten over de normalisering van het leven.

‘Elke week nieuwe varianten’

‘De situatie wordt erger, nu onze federale regering de pandemie ontkent en andere standpunten inneemt dan de deelstaten’, zegt volksgezondheidsexpert Ana Freitas Ribeiro, van het Emilio Ribas-ziekenhuis in de stad Sao Paulo, aan het persagentschap Bloomberg. In 18 van de 27 Braziliaanse staten is het aantal bedden op intensieve zorgen voor meer dan 90 procent bezet, blijkt uit cijfers van Fiocruz (de Braziliaanse tegenhanger van Sciensano).

‘Het is een ramp voor de hele wereld’, zegt de Braziliaanse dokter Miguel Nicolelis, die het virus van dichtbij opvolgt, aan de Britse omroep BBC. ‘Als Brazilië dit niet onder controle krijgt, dan blijft dit een gevaar voor de rest van de wereld. Wij kweken hier elke week nieuwe varianten. En die zullen niet binnen de Braziliaanse grenzen blijven.’ Volgens Fiocruz zijn er nu al 92 verschillende varianten gevonden, waaronder de Braziliaanse, die veel besmettelijker blijkt te zijn.

Experts vrezen dat de cijfers in Brazilië de komende maanden nog zullen stijgen. ‘Dit is de grootste humanitaire ramp ooit in het land. Tegen 1 juli zullen we aan 500.000 doden zitten’, zegt Nicolelis.

Ondertussen proberen de Braziliaanse autoriteiten het vaccinatietempo te versnellen. Volgens Bloomberg had het land maandag in totaal al 25,4 miljoen vaccins ontvangen, genoeg om 9,4 procent van de bevolking een eerste dosis te geven.