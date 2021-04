Colruyt: energieleverancier zonder laagsteprijsgarantie

De supermarktketen Colruyt breidt haar aanbod uit met de verkoop van elektriciteit en gas aan particulieren. Ze profileert zich daarbij als ­leverancier van lokale groene stroom.

Dats 24, het energiefiliaal van de Colruyt-groep, verkoopt nu al brandstof voor auto’s, maar wordt een algemene energieleverancier. Daarmee is de Belgische energiemarkt toe aan een primeur. Tot nu toe verdeelden de klassieke stroom- en gasbedrijven zoals Electrabel en Luminus, samen met een rist kleinschalige leveranciers, de koek. Met Colruyt stort zich voor het eerst een groot bedrijf uit een heel andere sector zich op de verkoop van stroom en gas aan particuliere huishoudens.

Colruyt biedt daarbij eigen ­lokale groene stroom aan. Raf Flebus, de verantwoordelijke van Dats 24, meldt dat de groenestroomproductie van de Colruyt-groep in ons land volstaat om 134.000 huishoudens met een ­gemiddeld verbruik te dekken.

Wind en biogas

Een aanzienlijk deel van die groene stroom komt van windenergieparken in de Belgische Noordzee. De Colruyt-groep heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in vier Belgische offshore windenergieparken. Daarmee is het veruit de belangrijkste Bel­gische investeerder van windenergie op zee. Daarnaast wordt ook energie ­geproduceerd op het windenergiepark vlak bij het hoofdkwartier in Halle en in een biogascentrale in het Waalse Quévy. ‘De verkoop aan particulieren is een logische stap’, zegt Flebus. ‘We willen onze klanten de kans bieden om ook hun elektriciteit en aardgas via Colruyt te kopen.’ Dat betekent meteen dat het bedrijf niet van plan is om alle consumenten aan te spreken via grote publiciteitscampagnes, maar dat het specifiek de Colruyt-klanten wil bereiken.

Dats 24 is overigens niet van plan om de vertrouwde laagsteprijsgarantie aan te bieden. Dat is een bewuste keuze, zegt Flebus. ‘Het is voor ons geen must om de laagste prijs te bieden. Maar we maken ons wel sterk dat we via contracten met een variabel tarief voor onbepaalde duur op termijn consequent lage prijzen ag tarief kunnen aanbieden.’

45 euro duurder

De vergelijking met de huidige laagsteprijsaanbieder op de Vlaamse energiemarkt geeft aan dat de nieuwe groene stroomprijs van Dats 24 iets duurder zal zijn. Voor een huishouden met een ­gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kilowattuur gaat het om 45 euro meer op een jaartotaal van circa 900 euro, becijferde de consumentenorganisatie TestAankoop. Die meerprijs geldt ook wat aardgas betreft. Een troefkaart voor Dats is wel dat het slechts één groene stroomprijs en één gastarief heeft, terwijl het bij de prijsbrekers zoeken is naar welke van hun verschillende formules de goedkoopste is.