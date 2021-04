Scheldeprijs krijgt toch groen licht

De organisatoren van de 109de Scheldeprijs, met start in het Nederlandse Terneuzen en aankomst in Schoten, hebben groen licht gekregen van de Nederlandse overheid en politie.

‘Het was bang afwachten maar wij hebben daarnet de bevestiging ontvangen. Wij mogen starten zoals gepland en de koers zal het geplande traject afleggen’, meldt koersdirecteur Scott Sunderland.

‘Wij houden de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog. Het zal winderig en koud zijn maar er worden geen sneeuwbuien of hagelstormen meer verwacht, zoals gisteren wel het geval was. Uit respect voor de renners en rensters hebben wij wel beslist geen ploegenpresentatie te doen. Iedereen kan zo tot net voor de start in de teambus blijven alvorens op pad te gaan. Door de wind kan de wedstrijd al snel openbreken. Ik verwacht alvast een boeiende wedstrijd’, meldde koersdirecteur Scott Sunderland.

Het Groupama-FDJ van schaduwfavoriet Arnaud Démare komt alvast niet aan de start. De Franse ploeg heeft een coronabesmetting binnen zijn staf en moet daardoor noodgedwongen forfait geven.

De 109de Scheldeprijs wordt om 12.45 uur op gang geschoten vanop het DOW Diamond Center in Terneuzen. Door de coronamaatregelen kregen de organisatoren geen startrecht in het centrum van die gemeente. Na een lus door Zeeland komen de renners na 72 kilometer in België. Via Kapellen, Brasschaat, Schilde en Wijnegem komt men aan in de Churchilllaan van Schoten waar nog eens drie plaatselijke ronden wachten van elk 16,7 kilometer.