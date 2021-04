Jeff Bezos ziet belastingverhoging Biden zitten

Jeff Bezos, topman van het internetconcern Amazon en ‘s werelds rijkste man, steunt de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de vennootschapsbelasting te verhogen van 21 procent tot 28 procent.

De plannen kaderen in het gigantische investeringsprogramma van Biden. Die wil miljarden investeren in infrastructuur, en om dat te bekostigen zou de Amerikaanse vennootschapsbelasting stijgen.

’We steunen de focus van de regering om investeringen te doen in de Amerikaanse infrastructuur’, zei Bezos in een verklaring op de website van Amazon. ’We erkennen dat die investeringen toegevingen zullen vereisen van alle partijen, ook over hoe dit betaald wordt. We steunen een hogere belastingvoet. We kijken ernaar uit hoe het Congres en de regering zullen samenwerken om een evenwichtige oplossing te vinden die de Amerikaanse concurrentiekracht versterkt.’

De verklaring van Bezos gaat in tegen het standpunt van sommige bedrijven en een aantal Republikeinen, die gekant zijn tegen hogere belastingen omdat die de economische groei zouden aantasten.

De voorbije jaren lagen technologiebedrijven als Amazon en Google onder vuur omdat ze erg weinig belastingen betalen in verhouding tot hun internationale aanwezigheid. Ook Biden haalde vorige week nog aan dat de internetwinkel amper federale belastingen betaalt door gebruik te maken van achterpoortjes.