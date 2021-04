Een Russische reporter was verlag aan het uitbrengen over het weer, toen er plots een hond naar haar micro sprong en ermee van door ging. Terwijl Nadezhda Serezhkina de golden retriever en haar micro achterna liep, werd de verbinding met de studio even onderbroken. De uitzending was op 1 april, maar of het om een grap gaat is niet duidelijk. Bekijk het ludieke tafereel in de video hierboven.