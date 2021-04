Kevin De Bruyne tekent nieuw contract tot 2025 bij Manchester City

Kevin De Bruyne heeft een nieuw contract getekend dat hem tot 2025 aan Manchester City bindt. De Belgische spelmaker gaat meer verdienen dan de huidige 18 miljoen euro bruto per jaar en wordt de onbetwiste topverdiener van de Engelse kampioenenploeg in spe. ‘Ik speel het beste voetbal van mijn carrière en ik heb het gevoel dat er nog meer in zit’, zegt De Bruyne in een reactie.

Sportief was Kevin De Bruyne al de onbetwiste leider van Manchester City, sinds deze week is hij dat ook financieel. De onderhandelingen over een nieuw contract sleepten het hele seizoen aan maar kenden bij het ingaan van de interlandbreak een doorbraak. Vorige zaterdag zette De Bruyne zijn handtekening onder een document dat hem tot 2025 aan competitieleider in Engeland bindt.

‘Ik kan niet gelukkiger zijn’, zegt De Bruyne in een reactie. ‘Sinds ik in 2015 bij City kwam, voel ik me thuis. Ik hou van de fans, mijn gezin heeft zich genesteld in Manchester en mijn spel is in heel positieve zin vooruitgegaan. Deze club is gemaakt om succes te hebben. Ze biedt me alles wat ik nodig heb om het maximale uit mijn prestaties te halen. Deze contractverlenging was een heel logische beslissing. Ik speel het beste voetbal van mijn carrière en ik heb het gevoel dat er nog meer in zit.’

Coach Pep Guardiola zat zaterdag al te glunderen om de contractverlenging van zijn Belgische poulain. Na de 0-2-zege op bezoek bij Leicester City zwaaide de Spanjaard al met lof richting Kevin De Bruyne.

‘Kevin was nogal goed he’, zei Guardiola. ‘Het is niet de eerste keer dat hij zo voor de dag komt. Op dit moment is Kevin ongelofelijk aan het spelen. Nu moet hij nog doelpunten maken. De volgende wedstrijd gaat hij passes uitsturen en doelpunten maken.’

Guardiola wist toen al dat de doorbraak in de contractsituatie Kevin De Bruyne bevrijd had. Dinsdag was hij opnieuw de beste speler op het veld in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. En De Bruyne deed wat Guardiola voorspelde. Hij scoorde en strooide kwistig met heerlijke passes. Hij had een voet in beide doelpunten tegen de Duitsers.

‘Pep en ik zien voetbal op dezelfde manier’, zegt Kevin De Bruyne. ‘Het is heel belangrijk een goeie relatie met een trainer te hebben want onze doelen zijn dezelfde en we willen dezelfde dingen. Mijn focus gaat nu uit naar een succesvol competitie-einde. Onze resultaten en prestaties waren uitstekend, maar we moeten ervoor zorgen dat we op het einde van de rit de prijzen krijgen die we verdienen.’

Moeilijk begin

De onderhandelingen om het nieuwe contract waren moeilijk begonnen. In het spel van vraag en aanbod speelde City het hard. Door de pandemie wist het dat het niet meteen een vijandig overnamebod moest verwachten. In het eerste contractvoorstel zou KDB in het eerste jaar zelfs minder verdienen dan de 18 miljoen euro bruto die hij tot hiertoe jaarlijks kreeg. De Bruyne wees het voorstel af, wat de deur openzette voor speculaties.

Op de achtergrond speelde mee dat Lionel Messi in beeld kwam als een haalbare prooi. De Argentijn is deze zomer een vrije speler en kan sinds januari tekenen waar hij wil. Niet alleen Pep Guardiola, maar ook technisch directeur Txiki Begiristain en CEO Ferran Soriano hebben een gezamenlijk verleden met de sterspeler van Barcelona. Eind vorig jaar ging het gerucht dat City De Bruyne bewust een bespottelijk laag voorstel had gedaan om centen te sparen voor Messi.

Dat misverstand is intussen uit de wereld geholpen. Door de verkiezing van Joan Laporta als voorzitter is de kans een stuk minder groot dat Messi uit Barcelona vertrekt. En als hij vertrekt, lijkt Paris Saint-Germain een meer waarschijnlijke bestemming. City maakt intussen prioritair werk van het aantrekken van een nieuwe spits. Op Sérgio Agüero wordt niet meer gerekend en onder anderen de naam van Erling Braut Haaland circuleert als nieuwe aanvaller.

Daarnaast trekt City de kaart van Kevin De Bruyne. Volgens het nieuwe contract zou De Bruyne niet minder maar meer gaan verdienen dan de huidige 18 miljoen euro bruto per jaar. Na de breuk met zijn makelaar Patrick De Koster voerde De Bruyne de onderhandelingen zelf. Op de achtergrond kreeg hij raad van een team advocaten en van zijn vader Herwig. Technisch directeur Begiristain drukt zijn tevredenheid uit over de bereikte deal.

‘Dit is een heel belangrijk moment voor onze club. Kevin is zonder twijfel een van de beste voetballers van het moment. Zijn prestaties zijn opvallend constant sinds hij bij City speelt. De laatste paar jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een van de beste spelers van de wereld. Zijn talent staat buiten kijf maar hij is ook een volmaakte prof die zich volledig inzet voor Manchester City. Hij probeert steeds beter te worden en is een voorbeeld voor jonge spelers die hun carrière willen uitbouwen.’

De huidige verbintenis loopt tot 2025, het jaar waarin De Bruyne 34 wordt. Zijn huidige contract liep af in 2023.