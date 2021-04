ING Bank schiet met scherp op bod Orange

ING Bank is niet te spreken over het werk van ‘onafhankelijk expert’ Bank Degroof Petercam, die probeert voor te houden dat het bod van moederbedrijf Orange op Orange Belgium aanvaardbaar is.

Het gebeurt niet elke dag dat een grootbank in de pen kruipt om het werk van een collega-bank op de korrel te nemen. Maar dat is wat ING Bank doet met Bank Degroof Petercam. ING Bank uit stevige twijfels bij het werk van de ‘onafhankelijk expert’. Orange, zelf voor 22 procent in handen van de Franse overheid, biedt 22 euro per aandeel Orange Belgium. Omdat het dividend daar in zit, gaat het om 21,50 euro.

David Vagman, telecomanalist van ING Bank vindt dat Orange Belgium 29 euro per aandeel waard is. Dit op basis van een lange termijngroei van één procent en een kapitaalkost van 7 procent. Bank Degroof Petercam hanteert echter maar een ondermaatse langetermijngroei van 0,25 procent. Dit terwijl telecombedrijven in de komende jaren en decennia een essentiële schakel in de verdere digitalisering zijn. ING Bank vindt de 0,25 procent groei ook totaal ondermaats omdat Orange Belgium het enige telecombedrijf is in België dat nog marktaandeel kan winnen met breedband-televisie. Orange Belgium zelf zei eind vorig jaar op termijn zijn marktaandeel op 25 procent te willen brengen tegenover 7 procent in 2020.

Bank Degroof Petercam houdt ook nog eens voor dat Orange Belgium steeds meer zal moeten investeren en dat die investeringen niets gaan opbrengen. Er zou geen extra omzet tegenover staan. De ‘onafhankelijk expert’ gaat ook uit van steeds duurdere veilingen die de overheid om de acht jaar zou organiseren voor 5G en andere frequenties. ING Bank vindt de redenering van Degroof Petercam merkwaardig en duidelijk afwijkend van wat in de markt wordt gehanteerd.

ING Bank stelt ook vast dat in het staal van bedrijven waarmee ‘de onafhankelijk expert’ Orange Belgium vergelijkt, verschillende trage groeiers zitten, terwijl Orange Belgium een veel hoger groeiprofiel heeft.

Zendmasten: niets waard?

Het allerbelangrijkste argument ten slotte is dat Bank Degroof Petercam geen aandacht heeft voor de waarde van de zendmasten. Die zijn volgens ING Bank op basis van conservatieve berekeningen 3 euro per aandeel waard, wat betekent dat Orange Belgium dan 32 euro per aandeel waard zou zijn (29 euro plus 3 euro). Orange zegt in het prospectus, dat in alle stilte afgelopen weekend online werd gezet, dat het de waarde van de zendmasten niet heeft berekend. En Bank Degroof Petercam volgt als ‘onafhankelijk expert’ die lijn.

De onafhankelijke bestuurders hebben volgens kenners niet de meest assertieve zakenbank ingeschakeld om de belangen van de minderheidsaandeelhouders te verdedigen. Dat ING Bank het gebrek aan kwaliteit van het werk van de expert aan de kaak stelt, is verfrissend.