Linkse ecologisten winnen verkiezingen Groenland

In Groenland heeft de groen-linkse oppositiepartij Inuit Ataqatigiit (IA) de vervroegde parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de bijna definitieve resultaten.

Met bijna alle stemmen geteld komt IA uit op 36,6 procent, de beste score van de partij ooit en een winst van meer dan elf procentpunt tegenover de stembusgang van 2018. De partij zou uitkomen op 12 zetels in het parlement (dat 31 zetels telt), dat is een winst van 4 zetels.

De sociaaldemocratische Siumut van premier Kim Kielsen strandt op 29,4 procent, een winst van twee procentpunt. De partij domineert de Groenlandse politiek sinds de autonomie van 1979 en leidde ook de uittredende regering. Siumut zou uitkomen op 10 zetels, één meer dan voorheen.

Siumut-partijleider Erik Jensen heeft de ecologisten gefeliciteerd met de zege. Die wordt nu de grootste partij en haar leider, Mute Bourup Egede, mag de post van premier opeisen, aldus Jensen. Gezien de IA geen absolute meerderheid heeft, zal ze hoogstwaarschijnlijk met één of twee kleine partijen scheep gaan om een coalitie te vormen.

Openluchtmijn

Twee mijnprojecten, waaronder een omstreden openluchtmijn in Kvanefjeld, lagen aan de basis van de val van de vorige regering. Premier Kielsen was voorstander van die projecten, die veel geld in het laatje zouden brengen, waardoor Groenland minder afhankelijk zou worden van Denemarken. Maar door controverse over de mijnbouw werd hij vorig jaar als partijleider vervangen door Erik Jensen, die ­tegen het mijnbouwproject in Kvanefjeld is. Daarop verliet de kleine pro-mijnbouw partij Demokraatit de regering, die daardoor niet langer een meerderheid had. Dat leidde uiteindelijk tot de vervroegde stembusgang.

De verkiezingswinnaar IA wil het land van de Inuit ­ongerept houden. Groenland telt 56.000 inwoners.