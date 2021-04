Vrouw die op La Boum omver werd gelopen door politiepaard in Ter Kamerenbos: ‘Ik was meteen knock-out’

De vrouw die op het Brusselse nepfestival La Boum omver werd gegooid door een politieruiter, heeft voor het eerst gereageerd in een video. ‘Ik was meteen knock-out. Ik heb geluk gehad, dit had fataal kunnen aflopen.’

Op videobeelden was vorige week te zien hoe de vrouw op La Boum omver geduwd werd. De vrouw, in ontbloot bovenlijf, stond op een open plek in het park toen ze verrast werd. Het waren harde beelden. Ze bleef roerloos liggen, zelfs nadat omstanders haar te hulp schoten.

‘Ik was meteen knock-out’, vertelt de Brusselse Barbara in een video die dinsdag opdook op Facebook, en waarin ze getuigt samen met haar neef en zijn vrouw. Volgens een nicht van Barbara waren ze donderdag naar het Brusselse park Ter Kamerenbos getrokken om wat te drinken, en van de zon te genieten. Ze werden geconfronteerd met de politie die de massa uiteen wilde halen.

De vrouw legt uit waarom ze in ontbloot bovenlijf stond: ‘Ik was helemaal natgespoten door een waterkanon. Ik kreeg het koud. Ik heb me opzijgezet en in een reflex heb ik mijn T-shirt uitgetrokken om het uit te wringen. Net op dat moment werd ik verrast door dat paard. Ik had niets horen aankomen.’

‘Ik heb een enorme klap gekregen. Ik was buiten westen. Ik herinner me nog dat er mensen rond me stonden. Vrienden hebben me naar huis gebracht. Maar het allereerste wat ik me daarna weer herinner, is dat ik ’s anderdaags wakker werd. Ik ben een hele dag in mijn bed gebleven.’

‘Godzijdank heb ik niets gebroken. Mijn rechterzijde staat vol blauwe plekken, ik heb last van duizeligheid, maar ik kan nog stappen’, zegt Barbara. Ze is van plan een klacht in te dienen tegen de politieruiter en tegen de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS).