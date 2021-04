Niet langer het n-woord zingen op Leuvense cantussen? Studentencodex krijgt update

De Leuvense studentenkoepel Loko maakt werk van een nieuwe studentencodex met minder controversiële cantusliedjes.

‘Sing “Polly-Wolly-Doodle” all the day. And I jumped upon a n***.’ Het is een van de bedenkelijke liedjes die vandaag in de Leuvense studentencodex staat. Die bevat liederen die studenten tijdens een cantus meezingen. Al sinds 1955 wordt hij uitgegeven door (oud-)leden van het Katholiek Vlaamse Hoogstudentenverbond (KVHV) in Leuven. De koepel Loko, die zo’n 50.000 Leuvense studenten vertegenwoordigt, zal nu werk maken van een alternatief dat naar ­eigen zeggen diverser en politiek neutraler moet worden.

‘Studentenkringen vertellen dat ze nood hebben aan een ­moderne codex’, zegt Joppe Ruts, woordvoerder van Loko. ‘Vandaag bestaat er maar één Leuvense studentencodex, die van het KVHV. Zij dragen een politiek conservatieve stempel en sommige liedjes zijn controversieel. Niet alle studenten kunnen zich daarin vinden, maar hadden geen andere keuze. Als politiek neutrale organisatie wil Loko een exemplaar uitbrengen dat breder gedragen is door de studentenpopulatie. De KVHV-leden, net als alle andere studenten, hebben wat ons betreft een stem in de hervorming.’

Erfgoed

Brecht Crabbe, sinds 2019 preses van het Leuvense KVHV, ziet geen heil in twee codices. ‘Wij pleiten voor uniformiteit. Het is een voordeel dat alle Leuvense studenten op elke cantus dezelfde liedjes kunnen zingen. Onze codex kent een lange traditie. Hij is een beetje erfgoed. Maar we staan open voor vernieuwing. We hopen dat er één codex zal blijven. In de huidige uitgave mogen gerust dingen toe­gevoegd of geschrapt worden, als daarvoor goeie argumenten ­bestaan. Al denken we niet dat studenten vragende partij zijn om bepaalde liedjes te schrappen. De meesten zien de humor van de teksten wel in.’

Een werkgroep zal zich buigen over de hervorming. Wie erin zal zetelen en welke nieuwig­heden eraan komen, is nog onduidelijk. Ruts: ‘Nu het studentenleven stilligt, is het een ideaal moment. We hopen de nieuwe codex al klaar te hebben bij het nieuwe academiejaar. Dan nog hopen dat cantussen opnieuw kunnen.’