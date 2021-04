Lena Dunham start met plussize modelijn

De vooroordelen tegenover ronde vrouwen zijn hardnekkig. Om die te bestrijden begint schrijfster en actrice Lena Dunham met een eigen modelijn.

Ronde vrouwen zijn niet dommer en het ontbreekt hen ook niet aan wilskracht. Lena Dunham wil die negatieve percepties voorgoed de wereld uit helpen met haar plussize kledinglijn. Die zet ze op in samenwerking met het label 11 Honoré. Dunham wil de boodschap meegeven dat ronde vormen geen probleem zijn dat je moet oplossen of verdoezelen, maar juist iets wat je moet vieren als iets wat veel te bieden heeft. ‘Ik houd van het feit dat mijn lichaam een verhaal vertelt van overvloed, van aanwezigheid’, zei ze ­tegen The New York Times. ‘Het is mijn lichaam en ik ga me er niet voor excuseren, maar het juist eren in kleding die zegt: hier ben ik.’

De drempel naar de modewereld is voor mensen met plussize maten te hoog, vindt Dunham. ‘Het is niet omdat de wereld ronde lichamen ontmenselijkt en de­seksualiseert, dat we minder van kleren houden of geen unieke stijl kunnen hebben’, zei ze nog tegen The New York Times.

De kledingstukken zijn genoemd naar locaties in Soho, de buurt in Manhattan waar Dunham in de jaren 80 en 90 is opgegroeid.