‘Vooruit’ neemt afscheid van zijn letters

Op de nieuwe naam is het nog heel even wachten, maar voor de Vooruit is het einde van een tijdperk nabij. Dinsdag werd de ‘oude’ naam op drie plaatsen verwijderd van het gebouw.

Sinds de rebranding van SP.A naar Vooruit zat het eraan te komen. Kunstencentrum Vooruit verwijdert de letters van zijn gebouw in afwachting van een nieuwe naam.

De meest opvallende aanpassing is het verdwijnen van de naam aan de achtergevel van het gebouw, die goed zichtbaar was vanaf de Muinkkaai. Ook de letters aan de kant van de Parijsberg en boven het café aan de voorgevel zullen niet meer te zien zijn. ‘Iedereen wist al een tijdje dat de naam “Vooruit’ zou verdwijnen”’, zegt algemeen coördinator Franky Devos. ‘Het werd tijd om dat fysiek duidelijk te maken.’ De bakstenen letters aan de zijgevel verdwijnen voorlopig niet.

Nieuwe letters hoeven we niet te verwachten voor eind mei, begin juni. De nieuwe naam van het kunstencentrum ligt nog niet vast. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving valt de beslissing niet op 8 april. ‘In de loop van volgende week maken we de laatste drie kanshebbers bekend. Daarna kunnen mensen stemmen op de naam die ze het beste vinden.’

De hele achtergevel van het gebouw krijgt een opfrisbeurt. Foto: fvv

Opfrisbeurt

Intussen krijgt de volledige achtergevel van het Vooruitgebouw een opfrisbeurt. ‘Er was vrij veel schade aan de ornamenten. Die worden vernieuwd. Bij de bouw in 1913 verwachtte men dat de meeste mensen de Vooruit voor het eerst zouden zien vanaf de achterkant. Destijds was er immers nog een treinstation aan de Zuid. Daarom is onze achtergevel zo mooi. Die schoonheid willen we nu in ere herstellen. Er komt ook nieuwe belichting. Welke naam het gebouw ook krijgt, het kunstencentrum zal er nog nooit zo goed hebben uitgezien.’