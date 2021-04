Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladde wegen, E34 versperd door ongeval

Het kan woensdagochtend opnieuw gevaarlijk glad zijn op de baan, daarvoor waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. Afgelopen nacht werd in totaal 900 ton strooizout verspreid op de wegen.

De avondklok heeft een negatief effect op onze wegen, blijkt nu. ‘De strooiwagens reden wel uit gisterenavond maar door de avondklok is er minder volk op de baan en raakt het zout minder goed verspreid en is het dus minder effectief’, zegt woordvoerder Veva Daniels op Radio 1. Het kan dus gevaarlijk glad zijn op de weg deze voormiddag, waarschuwt het Agentschap.

De gladheid zorgde in Zelzate al onmiddellijk voor problemen. Op de E34 richting Antwerpen ter hoogte van afrit 13 Zelzate Oost, gingen er verschillende vrachtwagens slippen en botsten ze met elkaar. Er vielen geen gewonden maar de weg was rond 6.30 uur wel nog steeds versperd.

Woensdagvoormiddag trekt er overigens nog een sneeuwzone over het noorden van ons land en later over het oosten. Rond de middag gaat de sneeuw richting Duitsland. Daarna vallen vooral over het noorden en oosten nog enkele voorjaarsbuien terwijl het elders meestal droog blijft met zonnige perioden.