Nog sneeuw op komst, tegen de avond droog

Woensdag is het opnieuw wisselvallig met vooral over het noorden en oosten van het land nog voorjaarsbuien. In het westen is het veelal droog met zonnige perioden. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee, zo meldt het KMI.

Woensdagvoormiddag trekt een sneeuwzone over het noorden en later over het oosten van het land. Rond de middag verlaat ze onze streken richting Duitsland. Daarna vallen vooral over het noorden en oosten nog enkele voorjaarsbuien terwijl het elders meestal droog blijft met zonnige perioden. Tegen de avond wordt het overal dan overwegend droog.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest met pieken rond 60 à 70 km/uur, vooral over het noorden van het land. Na de middag zwakt de wind geleidelijk af.

Woensdagavond en -nacht verdwijnen de laatste buien. ‘s Nachts wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden. Lokaal is aanvriezende mist mogelijk. De minima schommelen tussen 2 graden aan zee, 0 tot -2 graden in Vlaanderen en tot plaatselijk -8 graden in de Ardennen. De wind waait overwegend zwak uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.

Na een koude nacht met verspreide nachtvorst, is het donderdag droog met opklaringen en wolkenvelden die talrijker worden in de loop van de dag. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.