Door het originele coronavirus te bestralen, te verhitten of met bijtende stoffen te bewerken, wordt het onschadelijk gemaakt. Het virus kan niet langer cellen binnendringen, zich vermenigvuldigen en ziek maken. Het Chinese bedrijf Sinopharm heeft al zo’n vaccin op de markt. Het is nog niet in gebruik in het Westen.

Als we besmet raken met het coronavirus reageert ons immuunsysteem (afweersysteem) meteen. Het probeert het virus met allerlei trucs buitenspel te zetten. Van die trucs kunnen we ziek worden, want de immuunafweer vraagt veel energie van ons lichaam.

