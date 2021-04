Nieuwe nachttrein rijdt van Brussel naar Praag

Na Wenen en Berlijn is nu ook Praag bevestigd als bestemming die binnenkort met de nachttrein vanuit Brussel bereikbaar is. Die nachttrein zou al over een jaar beginnen te rijden.

In de vroege avond opstappen in Brussel, de volgende ochtend aankomen in de Tsjechische hoofdstad. Dat belooft een nieuwe nachttreinverbinding, die al vanaf de lente van volgend jaar zou moeten rijden, via Amsterdam, Berlijn en Dresden. Ze is opgezet door een start-up, European Sleeper, een project van twee Nederlandse ondernemers ‘met een grote passie voor de nachttrein’. European Sleeper zal samenwerken met RegioJet, een Tsjechische private spoor- en busmaatschappij die al nachttreinen en reguliere treinen uitbaat tussen meerdere Oost-Europese landen.

De twee zijn in ons land nog in gesprek met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, met Infrabel – aan wie ze hun plaats op het spoorwegnet moeten aanvragen – en met de NMBS. Die laatste zal de bestuurder en conducteurs, en eventueel ook een locomotief voorzien voor het traject over Belgische bodem. Ook de ticketverkoop zal via NMBS verlopen.

‘We beginnen met drie treinen per week, maar het is de bedoeling rond de zomer op te schalen naar een dagelijkse verbinding’, zegt Chris Engelsman, één van de initiatiefnemers. Over tarieven is nog geen duidelijkheid, maar European Sleeper zegt dat het ‘scherp wil concurreren met het vliegtuig’. Ook fietsen kunnen mee aan boord van de trein.

Treinhub

De aankondiging van een nachttrein naar Praag komt er nadat begin vorig jaar opnieuw een nachttrein naar Oostenrijk ging rijden (DS 22 januari 2020) en eind vorig jaar werd aangekondigd dat er binnenkort ook een verbinding naar Berlijn komt (DS 9 december). De verwachting is dat daar de komende jaren nog bestemmingen bijkomen. NMBS is momenteel in gesprek met ‘verschillende partijen die geïnteresseerd zijn in het organiseren van nachttreinen’, zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vorige week in het federaal parlement.

Zo staat onder andere een trein naar de Zweedse stad Malmö op de agenda, die op de zomer van 2022 zou mikken. ‘De wil is er om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken’, zei Gilkinet, die de deur op een kier liet voor subsidies. ‘Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om het internationaal treinverkeer een duwtje in de rug te geven.’ In het federale regeerakkoord staat dat ons land ‘een voortrekkersrol’ wil opnemen ‘in de Europese trend naar meer en snellere (nacht)treinverbindingen’. Brussel moet zelfs een ‘internationale treinhub’ worden.