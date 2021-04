François Cornelis stapt op als voorzitter Bpost

François Cornelis heeft per 31 maart ontslag genomen als voorzitter van Bpost. Hij wordt voorlopig door ouderdomsdeken Ray Stewart opgevolgd.

Na ceo Jean-Paul Van Avermaet verdwijnt opnieuw een kopstuk bij Bpost. Deze keer gaat het om François Cornelis. Cornelis was onder vuur gekomen voor zijn problematische aanpak van de crisis aan de top bij Bpost ingevolge de onderzoeken die tegen ex-ceo Van Avermaet lopen.

Dat Cornelis nu al opstapt en niet wacht tot 12 mei, de dag van de aandeelhoudersvergadering, is alvast een signaal dat vernieuwing bij Bpost aan de orde is. Het mandaat van Cornelis liep overigens nog niet af. Dat is wel het geval voor vier andere mandaten.

Cornelis wordt voorlopig opgevolgd door Ray Stewart, de ouderdomsdeken in de raad van bestuur. In het strategisch comité wordt de plaats van Cornelis ingenomen door Mike Stone. Het is nu uitkijken naar andere wissels in de raad van bestuur. De PS komt vroeger dan verwacht aan zet om een nieuwe voorzitter naar voren te schuiven. Voorlopig is er nog geen naam bekend.