Dinsdag is een zware brand uitgebroken in een hangaar van tuinbouwbedrijf Warnier in Knokke-Heist. De brand is ook overgeslagen naar twee aangrenzende bedrijven. Verschillende brandweerploegen in de regio werden opgeroepen om ter plaatse te gaan. De vlammen en rook waren van ver in de omgeving te zien.

De brandweer werd voor het eerst gealarmeerd rond 14.15 uur voor een brand in tuinbouwbedrijf Warnier in bedrijventerrein ’t Walletje in Knokke-Heist. Meteen werd duidelijk dat het om een zware brand ging: in de hele regio rond Knokke-Heist waren de vlammen en de rook van ver te zien.