Denemarken versoepelt, maar niet voor iedereen

De besmettingscijfers in Denemarken blijven vrij stabiel en zijn bij de laagste in Europa, daarom werd beslist om vanaf 6 april door te zetten met de geplande versoepelingen. Een ‘coronapaspoort’ moet helpen om die in goede banen te leiden.

Wie een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kan voorleggen, volledig gevaccineerd werd tegen covid-19 of kan bewijzen dat hij of zij twee tot twaalf weken eerder besmet was, kan in Denemarken via een ‘coronapaspoort’ gebruikmaken van verschillende diensten, zoals kappers, massagesalons, beautysalons, tatoeagestudio’s, zonnebanken en rijscholen. Het paspoort is via een app of op papier te verkrijgen.

Bedrijven die de regels omtrent het nieuwe ‘paspoort’ niet volgen, kunnen een boete krijgen. Voor kleine bedrijven werden de boetes op 3.000 kroon of 400 euro vastgelegd, grotere bedrijven riskeren boeten tussen de 6.000 en 12.000 kroon (800 tot 1.600 euro).

Het versoepelen van de regels en het implementeren van het ‘coronapaspoort’ maakt deel uit van een langetermijnplan in Denemarken. Het doel is om uiteindelijk alle maatregelen, op een paar uitzonderingen na, geleidelijk af te voeren tot alle risicopatiënten en 50-plussers hun eerste prik gehad hebben. Dit kan enkel als de besmettingscijfers onder controle blijven.

School

Leerlingen in Denemarken mogen opnieuw fysiek naar de les. Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar kunnen sinds maandag weer om de twee weken naar school, behalve in regio’s waar de besmettingscijfers te hoog zijn. Hiervoor kregen enkel het eerste tot en met het vierde leerjaar les op school.

De Europese Unie werkt ook aan een ‘coronapaspoort’, dat vooral reizen tussen verschillende landen mogelijk zou moeten maken. Het ‘digitaal groen certificaat’ moet tegen de zomer in gebruik zijn.