Opnieuw ambtenaren opgepakt in Sky ECC-zaak

Drie bedienden zijn de voorbije dagen in Antwerpen aangehouden omdat ze hand-en-spandiensten verleenden aan criminelen uit het drugsmilieu. De arrestaties zijn het gevolg van het grote Sky ECC-onderzoek. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

De drie vrouwen die nu werden opgepakt, werken respectievelijk bij de stad Antwerpen, een havenbedrijf en bij de FOD Financiën in Antwerpen. Ze zouden voor de criminelen opzoekingen gedaan hebben in het rijksregister of in databanken waar ze toegang toe hadden. Ook een tussenpersoon aan wie ze informatie gaven werd opgepakt.

Na de grote kraak van het versleuteld berichtensysteem Sky ECC, maakten parket en federale politie vorige maand bekend dat corruptie de eerste prioriteit zou worden in het onderzoek.

De voorbije weken werden ook al twee advocaten, een politieagent, een medewerkster bij het Antwerpse parket en een medewerkster in een ziekenhuis opgepakt. Allemaal speelden ze gevoelige informatie door aan de criminelen.

Cocaïne

Ondertussen werden dankzij het Sky ECC-onderzoek in de haven sinds 20 februari al tientallen partijen cocaïne onderschept. In totaal al meer dan 27 ton. In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april werd een recordvangst van 10.964 kilogram cocaïne gedaan, ontdekt in een container op kaai 869.

‘De drugs waren verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder’, zegt het parket van Antwerpen.

De drugs werden verscheept naar ons land vanuit Zuid-Amerika voor de criminelen er lucht van hadden gekregen dat hun favoriete communicatiesysteem Sky ECC was gehackt. Maar wanneer een container met cocaïne eenmaal op een schip zit, is het te laat om hem nog terug te halen. Douane en politie hoeven maar te wachten tot de container aankomt in Antwerpen om de drugs in beslag te nemen.