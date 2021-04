Debat over vaccinprivileges is onvermijdelijk: ‘Anders wordt overheid ingehaald door realiteit’

Politici verzetten zich massaal tegen mogelijke versoepelingen voor wie zijn of haar vaccin al kreeg. Maar een debat over de individuele vrijheden en de vaccinatiestatus is onvermijdelijk, geeft zowel minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) als coronacommissaris Pedro Facon aan.

Op sociale media rollen politici over elkaar heen om het debat over mogelijke vaccinprivileges zo snel mogelijk in de kiem te smoren.

CD&V-voorzitter Joachim Coens: ‘Geen vaccinprivileges zolang niet ...