Noord-Korea zegt als eerste land af voor Olympische Spelen

Pyongyang beweert dat het met zijn forfait de atleten wil vrijwaren van het coronavirus. Met de beslissing komt een einde aan de Zuid-Koreaanse hoop om in Tokio de draad van de diplomatieke onderhandelingen weer op te pakken.

De uitgestelde Olympische Spelen van 2020 starten op 23 juli in Tokio. De afzegging maakt van Noord-Korea het eerste grote land dat de Spelen overslaat door de pandemie. Officieel telt het land tot nog toe geen enkel geval van corona, maar experts achten die claim onwaarschijnlijk. Het gezondheidssysteem van het land zou sowieso volledig ontoereikend zijn om de pandemie te bestrijden.

Toen de pandemie begin 2020 de kop opstak, sloot Noord-Korea prompt al zijn grenzen. Sindsdien is het nog ontoegankelijker dan anders. Sinds begin vorig jaar is het treinen en wagons verboden het land binnen te komen of te verlaten, ook de meeste internationale passagiersvluchten zijn stopgezet.

Diplomatieke dooi

Het zal de eerste keer zijn dat Noord-Korea de Zomerspelen misloopt sinds 1988, toen het de Spelen in het Zuid-Koreaanse Seoel boycotte. Op de Winterspelen van 2018 namen beide landen nog met een gezamenlijk team deel aan het ijshockey bij de vrouwen. Ze stapten tijdens de openings- en slotceremonie ook op onder dezelfde vlag, met vrede als centrale boodschap. Dat leidde tot een reeks historische topontmoetingen.

Bij de Noord-Koreaanse delegatie bevond zich de zus van leider Kim Jong-un. Kim Yo-jong hielp de gesprekken met Zuid-Korea en de Verenigde Staten op gang te brengen. Achteraf volgde een reeks historische, spraakmakende ontmoetingen tussen de Noord-Koreaanse leider en de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Diplomaten hoopten op betere betrekkingen, maar daarvan kwam niets uit de bus en sindsdien is de sfeer verslechterd.

Nucelair programma

Noord- en Zuid-Korea zijn technisch gezien nog in oorlog omdat er geen vredesverdrag werd ondertekend toen de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hoopte dat de Spelen een katalysator konden zijn voor een hernieuwde diplomatieke dooi tussen de beide Korea’s.

Ook op de betrekkingen tussen Japan en Noord-Korea zit spanning. Het land is de 35-jarige kolonisatie door Japan niet vergeten. Pyongyang jent zijn buren geregeld met zijn nucleaire programma, militaire oefeningen en kidnappingen van Japanse burgers. Enkele uren voor de afzegging van Pyongyang kondigde Tokio nog aan dat het zijn sancties tegen Noord-Korea met twee jaar verlengt.

Noord-Korea hoort niet bij de absolute sportgiganten. Het land kende in Rio 2016 bij zijn tiende deelname zijn meest succesvolle Spelen. Met zeven medailles eindigde het op de 34ste plaats, net voor ... België. Vier van de zeven stuks haalde het land in het gewichtheffen.