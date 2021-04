‘Verband tussen AstraZeneca-vaccin en zeldzame vorm trombose’, zegt vaccinchef EMA

Volgens Marco Cavaleri van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is er een verband tussen het AstraZeneca-vaccin en het optreden van trombose. Maar de voordelen zijn nog altijd groter dan de risico’s, zegt hij.

Marco Cavaleri is het hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau. In een interview met de Italiaanse krant Messagero zegt hij dat het steeds moeilijker wordt om te zeggen dat er geen verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en de zeldzame combinatie van bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Waarom de bijzondere vorm van trombose optreedt, is volgens Cavaleri onduidelijk. Maar ‘onder de gevaccineerden zijn de gevallen van trombose met een tekort aan bloedplaatjes bij jongere mensen hoger dan we zouden verwachten’.

Cavaleri benadrukt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. Maar hij pleit voor een verdere risicoafweging tussen leeftijdsgroepen.

Onderzoek

Na het vaststellen van een aantal gevallen van ernstige trombose na het toedienen van het AstraZeneca-vaccin schortten enkele Europese landen de inenting met het vaccin tijdelijk op, maar het EMA oordeelde dat de voordelen van het vaccin het risico op de zeldzame neveneffecten ruimschoots overtrof. Vorige week zag het agentschap nog geen bewijs voor een verband tussen het vaccin van AstraZeneca en de gerapporteerde gevallen van trombose. Dat er risicofactoren zouden zijn zoals leeftijd of geslacht, kon toen evenmin worden hardgemaakt. Het EMA had op dat moment 62 gevallen van cerebrale veneuze sinustrombose (CVST) onderzocht die zich wereldwijd hadden voortgedaan. 44 daarvan gebeurden in Europese landen, waar er 9,2 miljoen dosissen zijn toegediend.

‘Maar een verband blijft mogelijk en het onderzoek loopt voort’, vertelde Emer Cooke, het hoofd van het EMA, erbij. Cavaleri’s uitspraken lijkt er nu op te duiden dat het EMA zo’n verband intussen wel vastgesteld heeft. Het EMA laat weten dat zijn veiligheidscomité de analyse nog niet volledig heeft afgerond. Dat zal allicht morgen of overmorgen gebeuren. Daarna volgt een persconferentie.

Landen

Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland geven het AstraZeneca-vaccin momenteel enkel nog aan oudere leeftijdsgroepen. Ook de Britse geneesmiddelenregulator MHRA onderzoekt de incidenten, maar heeft nog geen beslissing genomen. Volgens tv-zender Channel 4 lieten twee hoge bronnen binnen het agentschap wel verstaan dat ‘hoewel de data nog niet duidelijk is, er groeiende argumenten zijn om jongere mensen — op zijn minst onder de dertig — een ander vaccin aan te bieden.’

In ons land komen de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdagochtend samen en ook zij zullen zich over de verdere vaccinatie met AstraZeneca buigen.

Moeten we ons zorgen maken over de verhoogde kans op trombose bij het AstraZeneca-vaccin? In onderstaande video geeft professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels het antwoord.