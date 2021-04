Voormalig rechter Alain Bloch overleden

Na een strijd van een jaar tegen kanker is gepensioneerd rechter Alain Bloch (67) zaterdag overleden.

Bloch was lang een van de meest ervaren rechters van de Gentse rechtbank en liet zich onder meer opmerken als internationaal rechter bij de VN-missie in Kosovo in 2007.

Hij was advocaat, parket­magistraat, onderzoeksrechter en uiteindelijk rechter tot zijn pensioen in 2019. Een jaar later werd bij hem terminale kanker vastgesteld.

De telg van de bekende Gentse familie Bloch gaf twee weken geleden nog een interview aan De Standaard over de rechtspraak en zijn ziekte: ‘Rechtvaardigheid is een zaak van mensen omdat de mens een wil heeft. Of een boom links op een rijvak valt of rechts op een weide, is geen kwestie van rechtvaardigheid, maar van zwaartekracht. Zo heeft ook mijn ziekte geen enkele morele waarde.’

Bloch nam afscheid van het leven in intieme kring.