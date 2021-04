Het gaat de goede kant uit met het aantal besmettingen met het coronavirus, al blijft de druk op de ziekenhuizen groot. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 267,9 personen opgenomen in het ziekenhuis met covid-19, een stijging met 11 procent tegenover de voorgaande week. Steven Van Gucht geeft in een persconferentie meer uitleg over de coronacijfers. Volg die hier om 11 uur live mee.

‘De vorige drie dagen zien we een daling die zich zal voorzetten en het aantal ziekenhuisopnames zal stabiliseren. Dit zijn lichtpuntjes, maar ze zijn broos en kunnen snel uitgeblazen worden. Met een gezamenlijke inspanning kunnen we deze golf nu breken. Laat u niet besmetten in afwachting van vaccinatie, dat biedt ook pas een bescherming na enkele weken.’

Dadelijk meer.