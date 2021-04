Nobelprijswinnaar Robert Mundell overleden

De Canadese econoom Robert Mundell is afgelopen zondag op 88-jarige leeftijd overleden. Mundell kreeg in 1999 de Nobelprijs voor economie.

Hij was vooral bekend voor zijn werk rond optimale muntzones. Dat werk was belangrijk voor de creatie van de eurozone. Mundell was dan ook een groot voorstander van de creatie van een grote muntzone met vaste wisselkoersen. Een belangrijke voorwaarde voor de creatie van zo’n zone was wel dat kapitaal en arbeid zich vrij moeten ­kunnen verplaatsen, zodat een economische schok in een deel van de muntzone makkelijk kan op­gevangen worden door een ander deel. Als er in de Verenigde Staten een crisis in de autosector in Detroit uitbreekt, dan is een devaluatie van de munt in Detroit niet ­nodig, maar kunnen werkloze arbeiders zich naar andere staten verplaatsen met veel jobs. De eurozone leek in dat opzicht geen optimale muntzone, omdat Europeanen in zones waar het economisch slecht gaat, zich veel minder makkelijk kunnen verplaatsen naar ­regio’s met veel jobs.

Mundell was wat in het jargon een aanbodseconoom heet, zoals Milton Friedman. Hij was ook een voorstander van belastingverlagingen. Mundell was onder andere verbonden aan de universiteiten van Chicago en Colombia University. Hij was adviseur voor het IMF, de Wereldbank, de Federal Reserve en de Europese Commissie.