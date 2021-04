Proces George Floyd: ‘Chauvin overtrad de regels’

Volgens de politiebaas van Minneapolis heeft de intussen ontslagen agent Derek Chauvin het politiebeleid over de-escalatie niet gevolgd.

Volgens Medaria Arradondo heeft Chauvin de regels van het politiedepartement ‘absoluut’ geschonden toen hij op 25 mei samen met drie andere agenten de zwarte veertiger George Floyd arresteerde. Dat gebeurde nadat Floyd ervan verdacht werd te hebben betaald met een vals biljet van 20 dollar. Om hem in bedwang te houden, drukten de agenten Floyd tegen grond en boeiden ze hem. Agent Derek Chauvin duwde zijn knie bijna 9 minuten op Floyd, tot de ziekenwagen arriveerde.

Tegen ethiek en waarden

‘Die daad was geen de-escalatie’, zegt Arradondo maandag in de rechtbank. De agent hield de druk op de nek van Floyd aan toen hij bewusteloos raakte. ‘Dat is op geen enkele wijze volgens onze regels. Dit maakt geen deel uit van onze training en al zeker niet van onze ethiek en onze waarden’, citeert de Amerikaanse zender CNN de politiebaas van Minneapolis in de staat Minnesota.

Het proces tegen Chauvin zal nog duren tot eind april. Zijn drie ex-collega’s zullen in augustus worden berecht voor ‘medeplichtigheid aan doodslag’.