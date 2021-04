‘Meer dan een op de vijf politiemensen had al corona’

De politie is hard getroffen door het coronavirus. ‘Omdat we een contactberoep hebben én niet goed beschermd waren.’

Er is geen covid-klassement van beroepsgroepen, maar de politievakbonden zijn ervan overtuigd dat hun groep bovenaan op de lijst zou staan. Volgens de laatst gecommuniceerde cijfers (2 april 2021) raakten sinds de pandemie begin vorig jaar uitbrak al 11.237 van de 52.366 politiemedewerkers besmet. Dat betekent dat 21,5 procent van alle politiemedewerkers covid heeft gehad. Daarbij zijn 4.566 zekere coronabesmettingen en 6.661 vermoedelijke. ‘Daarbij gaat het vooral om mensen die duidelijke symptomen hadden, maar niet getest werden omdat er nog niet genoeg tests waren’, zegt de federale politie.

‘Het is een indrukwekkend cijfer, maar het verbaast ons niks’, klinkt het bij de politievakbonden. ‘De politie komt voortdurend met veel mensen in contact. Daarenboven zitten ze altijd met zijn tweeën in een combi: op dag 1 met collega X, op dag 2 met collega Y’, zegt Joery Dehaes van het ACV.

‘De overheid heeft in de beginfase van de crisis ook veel te weinig gedaan om de agenten te beschermen. Er waren geen mondmaskers, geen handgels en geen tests. Ook nu zijn er nog steeds veel te weinig tests voorhanden, waardoor we ongewild collega’s en burgers kunnen besmetten. Eigenlijk is de toestand nog verslechterd. Tijdens de eerste golf werd corona erkend als beroepsziekte door de overheid. Nu moeten agenten aantonen dat ze corona opliepen op het werk alvorens die steun te krijgen. Hoe zou je dat doen?’

De federale politie bevestigt de hoge cijfers. ‘Heel veel mensen werden ziek of moesten in quarantaine. We hopen dat de vaccinatie soelaas biedt en hebben er daarom al voor gepleit om politiemensen prioritair te vaccineren. Hier en daar gebeurt dat ook.’ Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat weten dat ze ‘de vraag van de vakbonden steunt om ­covid opnieuw te erkennen als beroepsziekte’.