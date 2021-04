Aprilse grillen (met sneeuw)

Het is dinsdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en erg wisselvallig met geregeld voorjaarsbuien, veelal onder de vorm van stofhagel, smeltende sneeuw of sneeuw. De buien kunnen vergezeld zijn van enkele donderslagen. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien. Het wordt erg koud voor de tijd van het jaar met waarden tussen 0 en 6 graden. Er staat een matige en aan zee een vrij krachtige noordwestenwind met pieken tot 60 km/u, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met winterse buien die geleidelijk in aantal en intensiteit afnemen. Over het westen van het land en nabij de Franse grens wordt het vaak droog. Naar het einde van de nacht trekt een actieve buienzone over het noordoosten en oosten van het land waardoor zeker daar opnieuw meer en intensere buien kunnen voorkomen. In de Ardennen valt nog wat extra sneeuw waardoor zeker in de Hoge Venen de sneeuwlaag nog verder aandikt.

Woensdagochtend verlaat een vrij actieve storing met winterse neerslag ons land via het oosten. Daarna wordt het wisselvallig met buien van regen of korrelhagel, en op de Ardense hoogten van sneeuw. In het westen en de streken langs de Franse grens is het veelal droog met meer opklaringen. Het blijft koud voor de tijd van het jaar met maxima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 7 graden over het westen. Er waait eerst een matige tot vrij krachtige noordwestenwind met rukwinden tot 60 km/u; aan zee is de wind soms krachtig met pieken tot 70 km/u. In de loop van de namiddag neemt de wind af.