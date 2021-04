Dalle wil geen PCR-tests voor zomerkampen

Zodra de 65-plussers gevaccineerd zijn, moet er meer mogelijk worden voor jongeren, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in een interview met Het Nieuwsblad.

‘We passen de coronaregels nu toe om te vermijden dat mensen ziek worden en de ziekenhuizen te zwaar onder druk komen. Als de mensen die het meeste risico lopen gevaccineerd zijn, is er geen reden meer om die strikte maatregelen aan te houden. Als de timing gevolgd kan worden, moet er in de loop van volgende maand weer meer mogelijk worden.’ Dat zegt Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) aan zusterkrant Het Nieuwsblad.

• Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus

Dalle is voorts van mening dat er meer geluisterd moet worden naar de verantwoordelijken op het terrein. Vorige zomer toonden die voor hem hoe het veilig kan. Hij wil deze zomer dan ook niet weten van het voortdurend testen van jongeren. ‘We gaan toch niet vragen dat al die jongeren komende zomer een PCR-test ondergaan om opnieuw aan activiteiten te kunnen deelnemen?’, zegt hij.

‘Dat is niet realistisch, een zeer slecht idee en bovendien ook heel duur. Minstens 2 miljoen tests, voor en na een kamp, tegen 50 euro per stuk … Dan spreek je over 100 miljoen euro. Absurde kosten, ­zeker als je weet dat het totale kostenplaatje voor al het jeugdwerk in Vlaanderen gedurende één jaar 50 miljoen euro bedraagt.’