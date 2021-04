Steven Defour kondigt voetbalpensioen aan: voormalige Rode Duivel stopt na dit seizoen

Steven Defour (32) is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. Dat heeft de voormalige Rode Duivel zonet aangekondigd op zijn sociale media-kanalen. Na een carrière van zeventien jaar met vier landstitels (twee met Standard, twee met Porto), een Gouden Schoen en 52 caps voor de Rode Duivels zet Defour een definitief punt achter zijn spelerscarrière als speler van KV Mechelen, de club van zijn jeugd en zijn hart.

’Dit is het dus, aan het einde van het seizoen hang ik mijn schoenen aan de haak. Door omstandigheden moet je soms sneller keuzes maken dan je van plan was’, schrijft Defour op sociale media. ‘De dagelijkse fysieke pijn maakte het onmogelijk om de prestaties te leveren die ik van mezelf verwacht. De mentale weerbaarheid die nodig is om steeds terug te keren na grote en kleine blessures zakte steeds verder weg.’

‘Dan is de deze keuze helaas snel gemaakt. Ik wil iedereen bedanken, zowel op sportief, medisch als mentaal vlak, die het mogelijk heeft gemaakt om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Als klein jongetje kon ik er alleen maar van dromen om in een stadion te spelen met duizenden mensen die je naam scanderen. Bedankt aan iedereen voor alle momenten.’

Defour startte zijn carrière in 2004 bij zijn jeugdclub Genk. Twee jaar later zorgde hij voor veel ophef door naar Standard over te stappen. Na een buitenlands avontuur bij Porto (2011-2014), verdedigde hij de kleuren van RSC Anderlecht (2014-2016). Nadien speelde hij in de Engelse Premier League voor Burnley (2016-2019). Hij sloot zijn loopbaan in België af, bij Antwerp (2019-2020) en Mechelen (2020-2021). Met Standard werd hij twee keer Belgisch kampioen (2008, 2009) en veroverde hij in 2011 de Beker van België. Porto hielp hij in 2012 en 2013 aan de Portugese titel. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 52 caps en scoorde hij twee keer.