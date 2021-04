Politie van Doornik zoekt eigenaar van ronddolende kamelen en dromedaris

Afgelopen nacht trof de politie van Doornik een bont gezelschap aan: twee kamelen en een dromedaris doolden rond langs de weg. De politie is op zoek naar de eigenaar.

Het was een opmerkelijke oproep die de politie van Doornik zondagnacht kreeg. Twee kamelen en een dromedaris waren aangetroffen in het dorpje Marquain. ‘De dieren stapten langs de Chaussée de Lille in Marquain toen de politie hen tegenhield. Dankzij de medewerking van een landbouwer kon het trio op een weide gestald worden. Ondanks onze zoektocht weten we nog altijd niet van wie de dieren zijn.’

Als de eigenaar zich niet meldt, zal de politie dinsdag contact opnemen met Pairi Daiza in Brugelette om te vragen of zij de dieren kunnen opvangen. Dat zegt de burgemeester van Doornik, Paul-Olivier Delannois aan persagentschap Belga.