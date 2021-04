De Sint-Veroonmars werkt als sociaal cement in Lembeek. Het brengt de dorpsbewoners samen en werd erkend als Vlaams cultureel erfgoed. Patroonheilige Sint-Veroon zou Lembeek behoed hebben voor de pestepidemie. Daarom dragen de Lembeeknaren de relieken samen met de paassoldaten door het dorp. De soldaten moeten, volgens de folklore, het schrijn van Sint-Veroon beschermen tegen rovers.

Door de corona-epidemie verloopt de mars voor het tweede jaar op rij iets anders. De muzikanten van de fanfares worden opgeroepen om buiten komen en samen het marslied ‘De zwetten duvel’ te spelen. Om samenscholingen te vermijden is het wel verboden om op straat te komen in uniform. Via sociale media wordt opgeroepen om de vlag uit te hangen.

‘Het is een droevige dag voor ons’, zegt Patrick. ‘Het lijkt of er geen Pasen is dit jaar. Paasmaandag is voor de Lembeeknaren de belangrijkste dag van het jaar. Deze ochtend heb ik geweend. Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen, maar deze dag verbindt heel het dorp. Nu voelen we ons leeg.’ ‘Mijn overgrootvader was al paassoldaat en mijn papa loopt mee sinds hij 2 jaar is’, zegt zijn zoon Kevin (14). ‘Ik ging dit jaar een medaille krijgen omdat ik 10 jaar bij de soldaten ben. Het is moeilijk voor ons, maar we gaan er volgend jaar dubbel van genieten.’