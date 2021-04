Johnson kondigt verwachte versoepelingen aan voor Britten

Vanaf volgende maandag 12 april mogen de Britten opnieuw naar de kapper, de dierentuin, de gym, de shops en de pubs. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zonet meegedeeld. Voor buitenlandse reizen is er nog géén groen licht.

Omstreeks 18 uur onze tijd heeft de Britse premier Boris Johnson zijn ‘roadmap’ richting vrijheid voorgesteld in Londen. Vanaf 12 april treedt ‘stap 2’ van de lockdown-exit in werking. Zoals verwacht mogen volgende week opnieuw kappers, winkels, dierentuinen, pretparken, bibliotheken, sportscholen en horecazaken met terrassen openen in Engeland. De andere landsdelen leggen zelf hun coronaregels vast.

‘We blijven bij onze geplande uitrol van de versoepelingen’, zei de premier. ‘In de huidige coronacijfers zien we geen tekenen die ons dwingen van ons programma af te wijken. Maar het is enkel door voorzichtig te zijn en de data nauwlettend in de gaten te houden, en door in elke fase de basisregels te blijven volgen, dat we deze roadmap richting vrijheid onomkeerbaar kunnen maken.’

Telewerk blijvend aangeraden

De afgelopen weken is de coronasituatie in Groot-Brittannië duidelijk verbeterd. De zevendaagse incidentie ligt nu op 44 besmettingen per 100.000 inwoners. ‘Op maandag de 12de zal ik zelf naar een pub gaan en voorzichtig, maar onherroepbaar, een bier aan m’n lippen brengen’, beloofde Boris Johnson. Er zal ook geen avondklok zijn voor de pubs en er mag alcohol gedronken worden.

In de woonzorgcentra mogen er opnieuw twee personen per bewoner langskomen en kinderen mogen opnieuw deelnemen aan activiteiten binnen. Huwelijken mogen buiten doorgaan met 15 aanwezigen. Telewerk is nog steeds aangeraden.

Johnson prees de grote inspanningen van de Britten. Hij noemde de versoepelingen een welverdiende beloning voor de hele bevolking, die met de lockdown het land de tijd heeft gegeven om liefst 31 miljoen vaccinaties uit te voeren.

Nog geen reizen

Maar of de Britten op vakantie zullen kunnen naar het buitenland is nog altijd niét duidelijk. In een update waarschuwt de Britse overheid wel om nog geen zomerreizen te boeken, ‘tot het beeld duidelijker is”’ bericht de Britse openbare omroep BBC.

De vroegste datum om niet-essentiële internationale reizen opnieuw toe te laten, zou 17 mei zijn. Al kan die datum opschuiven, afhankelijk van de situatie in andere landen.

Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem van coronapaspoorten. Eerder hadden Britse media gemeld dat er een ‘stoplicht’ zou komen om te bepalen naar welke landen mensen wel of niet kunnen reizen. Landen die als rood worden ingeschaald, gelden als een risico en reizigers die toch daarnaartoe gaan, moeten bij terugkeer tien dagen onder toezicht in een peperduur oord in quarantaine. Vakantiegangers die terugkeren uit een land dat als oranje is ingeschaald, moeten thuis in quarantaine. De reizigers die in ‘groene landen’ zijn geweest, hoeven enkel een negatieve coronatest mee te nemen.

Coronapaspoort

Dat coronapaspoort is toekomstmuziek, aldus nog Boris Johnson. Er is veel verzet bij de bevolking, omdat het kan leiden tot discriminatie van wie niet is gevaccineerd. ‘Er zijn heel wat ethische en praktische onduidelijkheden die daarover uitgeklaard moeten worden, op dit moment is een paspoort - in deze fase - niet voorzien.’ Mogelijk wordt het wél ooit ingezet voor (massa-)evenementen zoals in nachtclubs, op festivals of sportwedstrijden.

Hij was wel heel duidelijk over situaties waar ‘nooit’ een corona- of vaccinatiepaspoort zou worden vereist: in shops, voor publieke diensten of op het openbaar vervoer. Eerder vandaag beloofde de premier trouwens al dat de Britten gratis zelftesten krijgen, tot twee keer per week.