Poetin laat zichzelf al zeker tot 2036 regeren

Foto: via REUTERS

De Russische president zet zijn mandaten opnieuw op nul door een wetswijziging. Zo kan hij nog zeker tot 2036 regeren.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de wet ondertekend die toelaat zich nog eens kandidaat te stellen voor twee presidentsmandaten. Daardoor kan hij tot in 2036 in het Kremlin blijven.

De wet was in maart definitief aangenomen door het parlement, na het grondwetsreferendum in de zomer van 2020, en zet de teller van het aantal mandaten dat Poetin al ­bekleedde nu op nul. Door de annulering van zijn huidige mandaten sinds 2000, kan hij nu ook kandideren bij de volgende twee presidentsverkiezingen. Poetins huidige termijn loopt tot 2024.

De voormalige KGB-spion is de langstzittende leider sinds Sovjetdictator ­Jozef Stalin. Hij domineert de Russische politiek al ruim twintig jaar. Critici hebben het over machtsmisbruik. De nieuwe wet garandeert Poetin en zijn voorganger Dimitri Medvedev immuniteit tegen vervolging.