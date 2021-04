Overzicht vaccinaties | Anderhalf miljoen Belgen kregen al een coronaprik toegediend

In totaal werden al 1.502.919 mensen minstens 1 keer geprikt. 570.632 van hen zijn volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de laatste update van Sciensano. Bekijk hieronder de cijfers.

In België is nu bijna 5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd (4,97 %). In Vlaanderen is dit 5,45 procent, in Wallonië 4,58 procent. Brussel loopt wat achter met 3,14 procent.

Nog volgens de cijfers blijkt dat de afgelopen 3 weken het aantal vaccinaties sterk is toegenomen. Per week kregen bijna 290.000 mensen een prik.

Het grootste deel van de 85-plussers heeft inmiddels een eerste prik ontvangen (78,1 %). Bij de categorie 75-84-jarigen is bijna de helft een eerste maal gevaccineerd.

Hier kunt u per gemeente de vaccinatiegraad raadplegen.