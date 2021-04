De Ronde, een onoverwinnelijk ritueel

De Ronde van Vlaanderen ontvouwt zich jaarlijks als een langgerekt ritueel in verschillende onontbeerlijke stadia. Een hele week lang maakt Vlaanderen zich anticiperend druk over de belangrijkste feestdag van het jaar, een dag waarop naar goede gewoonte schijnbaar oeverloos wordt voorbeschouwd. De religieuze, ordenende, louterende en verheffende rol van rituelen in de samenleving wordt schromelijk onderschat.