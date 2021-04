Word ik sneller gevaccineerd als ik me op de reservelijst zet?

Vanaf morgen, dinsdag 6 april, kan elke Vlaming of Waal zich via het online platform QVax inschrijven op de centrale reservelijst om sneller een coronavaccin te krijgen. Hoe moet dat, en heeft het zin?

1. Hoe kan ik mij registreren?

Via het online platform qvax.be kan iedereen zich opgeven om op de centrale reservelijst te staan, zo werd zaterdag bekendgemaakt tijdens de Q&A van de Taskforce Vaccinatie. ‘Je schrijft je in met je rijksregisternummer, je selecteert je vaccinatiecentrum en je geeft je beschikbaarheden door voor de volgende zeven dagen’, aldus Frank Robben (Smals). ‘Je kan het systeem vragen om je beschikbaarheden wekelijks te herhalen of je geeft ze elke week opnieuw zelf in.’

Wie al een uitnodiging voor vaccinatie met een vaccinatiecode heeft ontvangen of jonger dan 18 jaar is, wordt gevraagd zich niét in te schrijven op de reservelijst.

Het doel van de reservelijst is om zo veel mogelijk beschikbare dosissen te kunnen gebruiken. Registreren op de centrale reservelijst is niet verplicht, de vaccinatie zelf is dat trouwens ook niet.

2. Wanneer ben ik dan aan de beurt?

Dat is moeilijk te voorspellen, want het hangt af van de overschotten in de verschillende vaccinatiecentra. Elke dag, in alle centra, worden een paar dosissen niet gebruikt door last-minute annuleringen en door no shows. Wanneer een vaccinatiecentrum op het einde van de dag klaargemaakte spuitjes over heeft, kan het mensen op die reservelijst oproepen via email, telefoon of sms (die gegevens worden gevraagd als je je registreert). Bedoeling is dat de opgeroepen mensen dan heel snel naar het vaccinatiecentrum kunnen komen voor hun inenting.

Belangrijk: alléén kandidaten binnen de doelgroep die op dat moment aan de beurt is, zullen worden opgeroepen. De volgorde van de overheid - per leeftijd - blijft gehandhaafd. Robben: ‘Het is niet de bedoeling dat mensen via de reservelijst gaan, kunnen voorsteken. Een jongere persoon hoeft zich dus zeker niet te haasten. Het is ook geen ‘first in, first served’-systeem.’

3. Wat als ik een risicopatiënt ben of meen te zijn?

Vanaf donderdag 8 april kan elke burger via mijngezondheid.belgie.be of via myhealthviewer.be nagaan of hij aangeduid is als risicopatiënt en dus eerder uitgenodigd zal worden om zich te laten vaccineren. ‘Moest er toch nog iemand vergeten zijn, dan kan de huisarts nog een aanpassing doen’, zegt Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie.

4. Ik sta al op de reservelijst van het vaccinatiecentrum in mijn buurt. Wat nu?

Geen probleem. Sommige vaccinatiecentra werken met een reservelijst voor mensen in de buurt, anderen geven de overschotten prioritair aan een aantal beroepsgroepen met een essentiële maatschappelijke rol en een hoger besmettingsrisico (politie, brandweer, kinderopvang, soms ook onderwijs). Die lokale lijsten blijven bestaan, al is het op termijn de bedoeling dat ze plaats ruimen voor de centrale reservelijst QVax.

Robben benadrukt dat het niét QVax is die de reservekandidaten uitkiest: ‘Vergelijk het met een reservebank op het voetbal. Soms zit Eden Hazard op de bank en wordt hij niet opgeroepen. Maar hij staat paraat voor wanneer er een gekwetste zou zijn. Hij staat klaar om op het juiste moment te worden opgeroepen. QVax werkt op dezelfde manier. Het is misschien een bank waar 2 miljoen mensen op zitten. U wordt opgeroepen op volgorde van leeftijd, zodat we de beschikbare dosissen zeker kunnen gebruiken.

5. Word ik daadwerkelijk sneller gevaccineerd als ik me registreer?

De kans is groot, maar nogmaals: alles hangt af van de overschotten in de vaccinatiecentra. Verwacht wordt dat er meer overschotten zijn als de leveringen van de vaccins helemaal op kruissnelheid zitten, en er dus (steeds) meer reservekandidaten zullen worden aangesproken.

Op dit moment heeft ons land al ruim 2,6 miljoen vaccins ontvangen. Komende week worden er 414.330 verwacht en 366.030 in de week van 12 april. Op dit moment zijn al een slordige 1,5 miljoen volwassen Belgen gevaccineerd.

6. Wat als ik toch niet snel genoeg kan afzakken naar het vaccinatiecentrum wanneer ik gebeld word?

‘Als je wordt opgeroepen, ga je akkoord om zo spoedig mogelijk te reageren en de bevestigingsprocedure af te werken om te worden gevaccineerd’, zo staat te lezen op de website van QVax. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je wegens omstandigheden tóch niet beschikbaar bent. Meld het dan zo snel mogelijk (of klik het aan), dan kan jouw spuitje aan iemand anders gegeven worden. Ook als je niet tijdig reageert op de oproep - het werkt met een aftelklok - wordt je spuitje aan iemand anders gegeven. Je verliest je plaats op de lijst niet, maar moet wel opnieuw je beschikbare momenten opgeven.

6. Krijg ik nog een officiële uitnodiging als ik me inschrijf op de reservelijst?

Ja, een registratie op de centrale reservelijst heeft geen gevolgen voor de ‘gewone’ uitnodiging op naam. Mogelijk krijg je die zelfs eerder en vervalt dus je plaats op de wachtlijst.

7. Mag ik mijn uitnodiging doorgeven als ik eerder gevaccineerd word?

Neen, het vaccin is strikt persoonlijk. Je identiteit wordt gecontroleerd en alles wordt in het werk gesteld om eventuele identiteitswissel te voorkomen. Bovendien wordt het vaccin geregistreerd in de vaccinatieregistratie op jouw naam en komt het zo in je persoonlijk dossier. Via myhealthviewer.be kun je dat online zien en ook een attest afdrukken als je ergens moet bewijzen dat je gevaccineerd bent.

8. Ik woon in Brussel, kan ik me ook op de reservelijst laten zetten?

‘Brussel doet niét mee met QVax’, heeft de Brusselse minister voor Gezondheid Alain Maron (Ecolo) zaterdag verklaard. De registraties om op het laatste moment van een ongebruikt vaccin te kunnen genieten, zullen via het Doctena-systeem gebeuren. Opgelet: het Brussels registratiesysteem is op dit moment nog niet operationeel, tegen half april zouden ook Brusselaars zich op de wachtlijst moeten kunnen laten zetten. In het Brussels gewest kun je wel zelf je afspraak boeken via het callcenter (02/214.19.19) als je je uitnodiging ontvangen hebt.

9. Waaróm doet Brussel eigenlijk niet mee?

Het federale systeem Doclr bleek in Brussel enorme wachtrijen te creëren, net omdat mensen zelf hun afspraak moeten inplannen. Volgens Inge Neven, hoofd van de gezondheidsinspectie in Brussel, heeft Doctena meer ervaring en een bestaand systeem dat stressbestendig en laagdrempelig is.

Meer op www.laatjevaccineren.be en coronavirus.brussels