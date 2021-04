Enige Vlaamse foie grasproducent en elf pelsdierkwekerijen stoppen ermee

Elf van de zestien pelsdierkwekerijen en de enige foie grasproducent in Vlaanderen hebben een aanvraag tot stopzetting ingediend. Dat meldt het kabinet van de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

‘De pelsdierkweek is nog steeds winstgevend, maar we hebben in Vlaanderen beslist dat we dierenwelzijn belangrijker vinden’, zegt Weyts in een persbericht. ‘Dieren doden louter voor hun pels of het gebruik van dwangvoeding zijn achterhaalde praktijken.’

Na de aanvraag tot stopzetting bepaalt een zogenaamde Landcommissie de waarde van het betrokken bedrijf. Op basis van die inschatting wordt een schadevergoeding vastgelegd voor de stopzetting van de activiteiten of de reconversie naar een ander type landbouwbedrijf.

Om ook de vijf overblijvende pelsdierkwekerijen te stimuleren om te stoppen, wordt voor hen de schadevergoeding systematisch verlaagd. Eind 2023 moeten alle deuren sowieso dicht.

Vanaf deze maand wordt de voorziene schadevergoeding verminderd met 10 procent. In april 2022 gaat er nog eens 10 procent vanaf, en in april 2023 nogmaals 10 procent. ‘De resterende pelsdierkwekerijen zullen een stuk minder gecompenseerd worden, maar daar hebben ze zelf voor gekozen’, zegt Weyts. ‘Ik roep hen op: stop liever vandaag dan morgen. Het is beter voor jullie zelf financieel en het is vooral beter voor de dieren.’