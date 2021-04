Tien ex-admiraals opgepakt in Turkije na kritiek op kanaalproject van Erdogan

In Turkije zijn maandag tien gepensioneerde admiraals opgepakt, daags na de publicatie van een open brief met kritiek op de plannen van president Recep Tayyip Erdogan om een kanaal te graven in Istanboel.

De open brief werd ondertekend door een honderdtal oud-marineofficieren. Zij zeggen dat het kanaal de vrije doorgang van civiele schepen in de Bosporus, de zeestraat tussen de Zee van Marmara en de Zwarte Zee, bedreigt. Ze vrezen dat Turkije zich wil terugtrekken uit het verdrag van Montreux, dat sinds 1936 die vrije doorgang regelt in de Bosporus en de Dardanellen. Het nieuwe kanaal zou immers als een alternatieve Bosporus kunnen dienen dat niet onder het verdrag van Montreux valt.

Meteen na de publicatie van de open brief kwamen er hevige reacties vanuit de regering. ‘Niet alleen diegenen die de brief ondertekend hebben, maar iedereen die hen aanmoedigt, zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden’, schreef de communicatiedirecteur van Erdogan, Fahrettin Altun, op de microblogsite Twitter.

En de procureur kondigde een onderzoek aan naar ‘samenzwering tegen de veiligheid van de staat en de constitutionele orde’.

Turkije kondigde midden januari de plannen aan om dit jaar te starten met de bouw van een kanaal van 45 kilometer tussen de Zwarte Zee en de Zee van Marmara. De waterweg moet de Bosporus, de natuurlijke verbinding tussen beide zeeën, ontlasten.