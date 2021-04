Vlaamse hacker maakt website waarop u kan zien of uw telefoonnummer gelekt is via Facebook

Ethisch hacker Inti De Ceukelaire heeft een website gebouwd waar je op basis van je telefoonnummer kan opzoeken of je gegevens op de straatstenen beland zijn na het recente datalek bij Facebook, waarbij de gegevens van meer dan 3 miljoen Belgen gelekt zijn.

Tot laat in de nacht is hij aan de slag geweest. De voorbije dagen was gebleken dat de gegevens van meer dan een half miljard mensen - die enkele jaren geleden gelekt waren na een datalek bij Facebook - in de donkere krochten van het internet gratis ter beschikking gesteld werden van hackers, bleek dat het niet mogelijk was om te zien of ook jouw telefoonnummer in verkeerde handen was beland.

Inti De Ceukelaire.

‘Je kan zoeken op e-mailadres op websites als Have I been pwned. Maar als je e-mailadres geen deel uitmaakt van het lek, zou je daar dus niets vinden. Terwijl andere gegevens wel gelekt kunnen zijn’, vertelde hij zondag nog aan onze redactie. Dat zit zo: de gelekte gegevens bestaan uit de persoonlijke informatie die jij publiek toegankelijk hebt op Facebook. Als mensen daar je e-mailadres niet kunnen zien maar wel je telefoonnummer en je woonplaats, dan zijn die mogelijk wel gelekt.

Dankzij de website van De Ceukelaire kun je dus zien of jouw telefoonnummer te grabbel gegooid is. Als dat het geval is, wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn als je sms’jes of WhatsApp-berichten krijgt van nummers die je niet kent of waar links instaan. Heb je vragen bij een sms? Neem een screenshot en stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.